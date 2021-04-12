أتلتيكو مدريد ينفرد مجدداً بصدارة "الليغا" رغم تعرضه لكبوة جديدة

المصدر: د ب أ

انفرد أتلتيكو مدريد مجددا بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1 / 1 أمس الأحد في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت أمس بالمرحلة نفسها، تعادل ريال سوسييداد مع بلنسية 2 / 2 وتغلب غرناطة على مضيفه بلد الوليد 2 / 1 وأوساسونا على فياريال 2 / 1.

وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الخامسة ثم أدرك ريال بيتيس التعادل بهدف للاعب كريستيان تيو في الدقيقة 20.

وكان التعادل في مباراة أمس بمثابة كبوة جديدة لأتلتيكو مدريد الذي خسر أمام أشبيلية صفر / 1 في مباراته بالمرحلة الماضية يوم الأحد قبل الماضي، وقد رفع أتلتيكو رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وكان ريال مدريد قد انتزع الصدارة مؤقتا إثر تغلبه على برشلونة 2 / 1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أول أمس السبت في المرحلة نفسها، لكن أتلتيكو مدريد استعاد موقعه في الصدارة بالتعادل أمام مضيفه ريال بيتيس.

ورفع ريال بيتيس رصيده أيضا إلى 47 نقطة في المركز السادس متساويا في ذلك مع ريال سوسييداد.

وواصل ريال سوسييداد إهدار النقاط في الدوري وتعادل مع فالنسيا 2 / 2.

وأنهى ريال سوسييداد الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما أندير جيفارا وأليكسندر إيساك في الدقيقتين 33 و45.

وفي الشوط الثاني، أدرك فالنسيا التعادل بهدفين أحرزهما دانييل واس وجابريل باوليستا في الدقيقتين 61 و73، وجاء هدف واس من ضربة جزاء.

وأنهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد ماكسيميليانو جوميز من صفوف الفريق في الدقيقة 80.

وكان التعادل هو الثاني على التوالي لريال سوسييداد بعد هزيمتين متتاليتين وقد رفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقفز غرناطة إلى المركز الثامن رافعا رصيده إلى 39 نقطة بعدما تغلب 2 / 1 على بلد الوليد الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وافتتح فابيان أوريلانا التسجيل لبلد لوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 41، ثم حسم غرناطة المباراة لصالحه بهدفين سجلهما خورخي موليــنا وخوسي مارين رويز في الدقيقتين 78 و86.

واستعاد أوساسونا مذاق الانتصارات وتغلب على مضيفه فياريال 2 / 1.

وحقق أوساسونا الفوز بعد هزيمة وثلاثة تعادلات خلال مبارياته الأربع السابقة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

بينما تلقى فياريال الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع.

وافتتح جون مونكايولا التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 64 ثم تعادل فياريال في الدقيقة 70 بهدف سجله دافيد جارسيا لاعب أوساسونا بالخطأ في مرمى فريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز