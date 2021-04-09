استمرار دوري الكريكيت في الهند رغم ضخامة إصابات كورونا اليومية

المصدر: د ب أ

سجلت الهند اليوم الجمعة أكبر زيادة يومية على الإطلاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بواقع 31 ألفا و968 حالة، في الوقت الذي استعدت فيه السلطات المعنية لاستكمال أقوى وأبهى بطولة للكريكيت في العالم رغم الأزمة الصحية.

وتواجه الهند موجة ثانية، أشد قوة، من الجائحة، حيث صارت جميع أسرة المستشفيات في ولاية ماهاراشترا الأشد تضررا، مشغولة، وأيضا نفاد مخزون أسطوانات الأكسجين واللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان إنه تم الإبلاغ عن 750 حالة وفاة جراء كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 167 ألفا و 642.

وشدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحاجة إلى إنشاء مناطق احتواء على المستوى المحلي الصغير وإجراء فحوص مكثفة للتعامل مع الوضع.

وفي غضون ذلك، من المقرر إقامة الدوري الهندي الممتاز، الذي يعتبر البطولة الرائدة للكريكيت (توينتي تورنامينت)، حتى 30 مايو دون حضور جماهيري.





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