أذربيجان تسمح بحضورجماهير في بطولة أوروبا بـ 50% من سعة الملعب

المصدر: رويترز

قال اتحاد كرة القدم في أذربيجان أمس الخميس إن البلاد ستسمح لجماهير بحضور مباريات في بطولة أوروبا في باكو في خضم جائحة كورونا، حيث من المقرر أن يستقبل الملعب الأولمبي مشجعين بنسبة 50 في المئة من سعته.

ولم تتأهل أذربيجان إلى بطولة أوروبا، وقال اتحاد كرة القدم هناك إنه سيسمح للجماهير من الدول المشاركة بحضور مباريات شريطة الحصول على تأشيرة وكذلك الالتزام بإجراءات مكافحة كوفيد-19.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حدد أول أمس الأربعاء موعدا نهائيا للمدن 12 المستضيفة لتقديم خططها بشأن أعداد الجماهير التي سيسمح لها بحضور مباريات البطولة المقررة في يونيو ويوليو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز