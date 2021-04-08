مشجع لنادي بيلباو يصاب بثقب في الرئة بعد هزيمة بنهائي الكأس

المصدر: رويترز

لم يتحطم قلب مشجع لنادي أتليتيك بيلباو فقط بعد هزيمة فريقه 1-صفر في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم السبت أمام غريمه ريال سوسيداد حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أصيب بثقب في الرئة بعد أن قفز من فوق إشارة مرور قبل المباراة.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المشجع الذي لم يكشف عن اسمه يقوم بهذه القفزة الخطرة قبل المواجهة بين فريقين من اقليم الباسك بعد أن تجمع المشجعون، الذين لم تسمح لهم السلطات بحضور المباراة في اشبيلية بسبب قيود كوفيد-19، بأعداد كبيرة في وسط مدينة بيلباو قبل انطلاق المواجهة.

ويبدو أن الرجل أعتقد بأن باقي المشجعين سيمسكون به بعد أن يقفز من فوق إشارة المرور لكنهم ابتعدوا عن المكان ليسقط بقوة على الأرض.

وذكرت صحيفة إل دياريو فاسكو أن المشجع الذي أظهرته لقطات فيديو ينهض من على الأرض بعد سقوطه وينضم لاحتفالات المشجعين في الطريق بدأ يشعر بالتعب عقب المباراة ونقل إلى مستشفى مصابا بكسر في الضلوع وأيضا بثقب في الرئة.

وتغلب سوسيداد 1-صفر على منافسه المحلي بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا المؤجل من العام الماضي ليتوج بأول لقب كبير منذ 1987.

وسجل القائد ميكل أويارزابال هدف الفوز عندما أرسل الحارس أوناي سيمون في الاتجاه الخاطئ من ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد سقوط شريكه في الهجوم بورتو داخل المنطقة إثر مخالفة من إنيجو مارتينيز مدافع بيلباو.

ويملك بيلباو فرصة إنهاء فترة بقاء ريال سوسيداد كبطل للكأس عندما يواجه برشلونة في 17 أبريل نيسان الحالي في نهائي نسخة 2021.

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