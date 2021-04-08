تغريم مشجعين في اليونان بسبب مباراة بايرن مع سان جيرمان

المصدر: د ب أ

تعرض ستة من مشجعي كرة القدم اليونانية ومالك مقهى في ميناء باتراس لغرامة مالية لانتهاك لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد من أجل مشاهدة مباراة بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وعوقب المشجعون الستة ومالك المقهى بغرامة مالية إجمالية قدرها ثمانية آلاف و600 يورو (عشرة آلاف و200 دولار) بعد أن فتح الرجل المقهى ليمكن المشجعين الستة من مشاهدة المباراة سويا عبر شاشة التلفاز.

واتصل الجيران بالشرطة التي حضرت لتجد الباب مغلقا، وكان المشاهدون بالداخل.

وأمرت النيابة العامة بفتح أبواب المقهى بحسب محطة "إيه ار تي" التليفزيونية اليونانية، مع تغريم المشجعين 300 يورو للجلوس في حانة فتحت بشكل غير قانوني و300 يورو أخرى لخرق حظر التجول الليلي.

ودفع مالك الحانة غرامة كبيرة بلغت خمسة آلاف يورو لفتحه المحل خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على مضيفه بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



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