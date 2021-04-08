تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لمدة أسبوع

المصدر: د ب أ

أكد منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الخميس تأجيل نسخة العام الحالي من بطولة الجراند سلام لمدة أسبوع، لتنطلق يوم 30 مايو المقبل بهدف إقامة "البطولة بحضور أكبر عدد ممكن الجماهير مع توفير معايير الصحة والأمان" في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتريد فرنسا استئناف الحضور الجماهير خلال الفعاليات الرياضية والثقافة بدءا من منتصف مايو، بشرط تحسن الوضع الصحي .

وأكد الاتحاد الفرنسي للتنس أنه يعمل مع الحكومة "مع وضع الأجندة الرياضية الدولية في الاعتبار" خلال إجراء التعديلات.

وقال جيل موريتون، رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس: "أنا سعيد بأن المناقشات مع السلطات العامة، ومسؤولي الاتحاد الدولي للتنس ، وشركائنا وجهات البث، وأيضا العمل الجاري مع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات والرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، كل ذلك مكنا من تأجيل نسخة 2021 لرولان جاروس لمدة اسبوع".

وأضاف: "بالنسبة للجماهير، واللاعبين والأجواء، حضور الجماهير عنصر مهم للبطولة، التي تمثل أهم حدث رياضي دولي في فصل الربيع".

ومن المقرر إقامة نهائي البطولة الفرنسية يومي 12 و13 يونيو.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في لندن يوم 28 يونيو بعد اسبوعين من ختام رولان جاروس.



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