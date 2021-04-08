رابطة الدوري الفرنسي توقف نيمار مباراتين بعد أحداث مباراة ليل

المصدر: رويترز

قررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان مباراتين عقب طرده في الخسارة بهدف أمام ليل في الدوري يوم السبت الماضي، باللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء".

وتعرض نيمار للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني بعدما دفع تياجو ديالو لاعب ليل الذي تشاجر معه ليُطرد هو الآخر.

وقالت الرابطة إنها أوقفت نيمار ثلاث مباريات، لكن منها واحدة مع إيقاف التنفيذ، ما يعني أن المهاجم البرازيلي سيغيب عن رحلة يوم السبت المقبل إلى ستراسبورج وزيارة سانت إيتيين في الأسبوع التالي. وأضافت الرابطة أن ديالو أوقف مباراتين أيضا مع تعليق واحدة.

وطرد نيمار، الذي بدأ مباراة لأول مرة منذ أكثر من شهرين في الدوري، ثلاث مرات في آخر 15 مباراة له بالدوري منذ نهاية الموسم الماضي.

وتعرض نيمار للإقصاء من المباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء، بعد بطاقتين صفراوين في الدقيقة 90، وأثناء الخروج من ملعب المباراة تشاجر نيمار مع تياجو مدافع فريق ليل الذي تم طرده بعده بدقيقة واحدة، في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ولكن الأمن تدخل لإبعادهما عن بعضهما البعض.

وكانت تقارير ضد أشارت إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ستحقق في الواقعة التي حدثت عقب طرد اللاعبين من ملعب المباراة.

وخطف ليل صدارة الدوري الفرنسي بهذا الفوز برصيد 66 نقطة، بينما يحتل باريس المركز الثاني برصيد 63 نقطة، لتشتعل صدارة الدوري الفرنسي.

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