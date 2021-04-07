رسمياً.. تيرني يغيب عن أرسنال 6 أسابيع بسبب تمزق أربطة الركبة

المصدر: د ب أ

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مدافعه الاسكتلندي الدولي كيران تيرني سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع، بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة.

وتعرض تيرني للإصابة خلال المباراة التي خسرها أرسنال على ملعبه أمام ليفربول صفر / 3 يوم السبت الماضي في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ميكيل أرتيتا رفض الإدلاء بتعليق حاسم حول ما إذا كان تيرني سيلعب مجددا هذا الموسم أم لا.

وفي حديثه قبل المواجهة المقررة أمام سلافيا براغ التشيكي غدا الخميس في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، قال أرتيتا لدى سؤاله عن الموعد المتوقع لعودة تيرني :"علينا التأكد أولا من أنه لا يحتاج لعملية جراحية، وهو ما لا يبدو مرجحا."

وأضاف :"الفترة الزمنية ستكون كذلك (قد تصل إلى ستة أسابيع). كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر سوءا لأن التدخل بدا مخيفا، لكن اللاعب يبدو بحال أفضل ولم تكن الإصابة بهذا السوء، وبالتالي لم تكن الأنباء في النهاية بالسوء الذي كنا نتخيله."

وتابع :"علينا المضي قدما ومتابعة حالة كيران بشكل يومي، وعند اقترابه من العودة للعب وتحسن حالته، سنتخذ القرار."

ولدى سؤاله عن توقعاته بشأن مشاركة تيرني مع المنتخب الاسكتلندي في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، قال أرتيتا :"سيتوقف هذا على كيفية تطور الأمور في الأسابيع القليلة المقبلة."

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