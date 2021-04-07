بشرى سارة لجمهور مانشستر يونايتد قبل مواجهة غرناطة في الدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

تواجد ماركوس راشفورد ضمن قائمة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي المتجهة إلى إسبانيا لمواجهة غرناطة غدا الخميس في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان راشفورد /23 عاما/ قد اضطر للخروج خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالفوز على برايتون 2 / 1 يوم الأحد الماضي، إثر تعرضه لتدخل قوي.

لكن وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" ذكرت أن راشفورد شارك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء وكان ضمن القائمة التي حددها المدير الفني أولي جونار سولشاير لمواجهة غرناطة.

وعاد خوان ماتا إلى قائمة مانشستر يونايتد، كما شهدت تواجد أنتوني إيلانجا /18 عاما/.

وقال سولشاير "ماركوس سيسافر وسنحسم القرار غدا بشأن مشاركته ضمن التشكيل الأساسي أو من مقعد البدلاء. لا أعتقد أنه سيشارك طوال 90 دقيقة."

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