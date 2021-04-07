"الآسيوي" يؤكد الالتزام بإقامة مسابقات عام 2021

المصدر: د ب أ

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزام ووحدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استئناف روزنامة كرة القدم الآسيوية لعام 2021، وذلك خلال الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار الشيخ سلمان إلى تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة خلال التنظيم الناجح لدوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، موضحا أن ذلك النجاح مهد الأساس لتكرار نفس المعايير عام 2021، وتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التي أبدت اهتمامها باستضافة المنافسات المقبلة بنظام التجمع في التصفيات الآسيوية ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي :"الاستكمال الناجح لدوري أبطال آسيا منحنا النموذج الذي سنعتمد عليه عام 2021 بثقة أكبر، ونتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية والطواقم الطبية على التزامهم ودعمهم."

وأضاف :"نود أن نعرب عن تقديرنا أيضا لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي وافقت على استضافة مباريات المنتخبات الوطنية والأندية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة."

وتابع :"كان من الضروري أن نظهر للعالم أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للعودة، ويجب أيضا أن نؤكد للاعبين والفرق والجماهير في كافة أرجاء القارة أننا في وضع مثالي لتنظيم بطولات آمنة وعلى مستوى عالمي، وفق رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم."

كذلك أعرب الشيخ سلمان عن عميق تقديره للسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حضر الاجتماع في البحرين، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي على قيادته ودعمه المتواصل للاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

ومن بين أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، قرر المكتب التنفيذي منح حقوق استضافة كأس آسيا للشابات تحت 20 عاما 2022 للاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، حيث تم تحديد المواعيد الجديدة للبطولة لتقام في الفترة من الرابع إلى أبريل 2022، ومنح حقوق استضافة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاما 2022 للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وتقام البطولة خلال الفترة ما بين التاسع و22 مايو.

واطلع أعضاء المكتب التنفيذي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بإيقاف الاتحاد الباكستاني لكرة القدم فورا، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاتحاد الباكستاني لكرة القدم في لاهور، حيث قامت مجموعة من المحتجين باقتحام المكاتب وقامت بالاستحواذ على المقر من اللجنة المؤقتة.

كذلك اطلع المكتب التنفيذي على الوضع المالي في الاتحاد لعام 2021، وكذلك الاتفاقيات التجارية، والتي تتضمن استكمال إعداد الاتفاقية المعدلة مع شركة تسويق كرة القدم الآسيوية (إف.إم.إيه) حيث شدد الأعضاء على التعامل بتعاون وتنسيق مع الشريك التجاري الحصري للاتحاد، من أجل العمليات التجارية وبرنامج التنفيذ للأحداث.

وتقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثي خلال شهر نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.



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