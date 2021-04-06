بايرن ميونخ يفتقد عدداً من نجومه أمام سان جيرمان

المصدر: د ب أ

يرجح أن يفتقد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جهود سيرج جنابري خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها غدا الأربعاء في ذهاب دور الثماني بدوري أبطال أوروبا.

وقال هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء "يعاني نابري من التهاب في الحلق وعلى الأرجح سيغيب عن اللقاء"، مضيفا إن لاعب خط الوسط مارك روكا "تعرض للإصابة يوم الأحد ولن يشارك في المباراة".

كما سيفتقد فليك أيضا لجهود هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب البولندي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال فليك :"سأرى ما إذا كان الجميع جاهزا. كل من كانوا في الملعب اليوم (خلال المران) على الأرجح يمكنهم اللعب غدا. ولكن في بعض الأحيان يكون لديك شعورا غريزيا، لذلك أريد أن أحافظ على خياراتي مفتوحة".

ويلتقي بايرن ميونخ مرة أخرى في أقل من ثمانية أشهر مع باريس سان جيرمان، بعدما التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفاز بايرن بالمباراة. ولكن فليك أعاد التأكيد على أن مباراة الغد جديدة بالكامل.

وقال :"إنها مباراة جديدة، باريس سان جيرمان لديه مدرب جديد، هناك ظروف جديدة".

وأضاف إن بايرن يريد الوصول للدور قبل النهائي وعلى اللاعبين أن يركزوا بشدة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأثنى فليك على إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، الذي على الأرجح سيكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي مثلما فعل في المباراة أمام لايبزج التي أقيمت السبت الماضي.

وفي الموسم الماضي، شارك تشوبو موتينج في جزء من المباراة النهائية للموسم الماضي، ولكن مع فريق باريس سان جيرمان.

وقال فليك :" إن تشوبو لاعب مهم بالنسبة لنا. أظهر مهارته في لايبزج. إنه أيضا لاعب مهم في الفريق لأنه لاعب جيد. سعداء للغاية لتواجده معنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز