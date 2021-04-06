شالكه الألماني يتكبد خسائر 53 مليون يورو في عام 2020

المصدر: د ب أ

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سجل خسائر بلغت نحو 53 مليون يورو (5ر62 مليون دولار) خلال عام 2020، وهو ما يعادل نحو ضعف خسائره في العام السابق، والتي بلغت 27 مليون يورو.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الفريق خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية، تراجع حجم أعمال نادي شالكه إلى نحو 100 مليون يورو، علما بأنه كان قد بلغ 175 مليون يورو في عام 2019 .

ويرجع العجز لأسباب من بينها التراجع الكبير في عائدات حضور المشجعين وبيع السلع الغذائية، وكذلك تراجع عائدات الرعاية.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، خاض شالكه، حاله كحال باقي الأندية الألمانية، أغلب مبارياته في العام الماضي بدون جماهير.

وتبدو الرؤية قاتمة بالنسبة للنادي في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الدوري الألماني (بوندسليغا) بفارق 15 نقطة خلف أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى.

وسيكون للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية عواقب مالية كبيرة في نادي شالكه الذي أحرز مركز وصيف بطل الدوري في عام 2018 .

وأشارت كريستينا رويل-هامرز، مديرة الشؤون المالية في شالكه، إلى إن خسائر العائدات، المتعلقة بأزمة كورونا ستبلغ نحو 70 مليون يورو بنهاية الموسم.

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