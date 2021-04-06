"الآسيوي" يوقع اتفاقية شراكة إعلامية مع شبكة "لاليغا سبورتس" في إسبانيا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية مع شبكة "لاليغا سبورتس"، لتصبح الشريك الإعلامي الجديد في إسبانيا وأندورا، وذلك من أجل نقل مباريات دوري أبطال آسيا وفق أعلى تقنيات البث الرقمي خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2024.

وتمتلك "لاليغا سبورتس" حقوق نقل العديد من البطولات المحلية في إسبانيا، وستقوم بتغطية مباريات دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في إسبانيا وأندورا، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :"نحن متحمسون للشراكة الجديدة في إسبانيا، وهو سوق يمتلك جماهير متعطشة لمتابعة كرة القدم. اللاعبون من قارة آسيا باتوا ضمن أفضل النجوم في العالم، وقد أثمرت مستوياتهم المميزة في بطولات الدوري بإسبانيا وأوروبا عن ارتفاع مستوى الاهتمام بمتابعة كرة القدم الآسيوية عالميا."

وأضاف :"هذه الاتفاقية تؤكد قيمة ومكانة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن نشكر لاليغا سبورتس على ثقتها بمستقبل كرة القدم الآسيوية من خلال دخول هذه الاتفاقية."

في المقابل، قال لوريتو كوينتيرو مدير المشروعات الاستراتيجية في شبكة لاليغا سبورتس :"بالنسبة لنا، نشعر بالإثارة للدخول في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إسبانيا وأندورا، حيث حصلنا على فرصة بث بطولات عالمية على منصاتنا الرقمية، وقد قطعنا خطوة مهمة للأمام من خلال اتفاقية بث أهم بطولات الأندية بقارة آسيا حتى عام 2024."

وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية :"نرحب بشبكة لاليغا سبورتس ضمن قائمة شركائنا الإعلاميين في إسبانيا وأندورا، وهما دولتان تشتهران بالعشق الكبير لكرة القدم، ونحن واثقون أن لاليغا سبورتس ستقوم بعمل رائع في رفع مستوى الاهتمام والمتابعة لأهم بطولات الأندية في قارة آسيا."

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