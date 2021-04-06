وست هام يروض ولفرهامبتون ويعود لمربع البريميرليغ الذهبي

المصدر: رويترز

عزز وست هام يونايتد آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم واللعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعد أن قدم أداء رائعا في الشوط الأول ليفوز في النهاية 3-2 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز امس الاثنين.

وتقدم وست هام ثلاثة مراكز ليحتل المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 30 مباراة، متفوقا بنقطة واحدة على تشيلسي الخامس وبثلاث نقاط على توتنهام السادس وليفربول السابع.

واستمر ولفرهامبتون في المركز 14 برصيد 35 نقطة.

وعادل وست هام أيضا الرقم القياسي للنادي في الدوري الممتاز بسبعة انتصارات خارج ملعبه في موسم واحد وأمامه فرصة لتحطيم هذا الرقم، حيث تتبقى ثماني مباريات على النهاية.

وهز جيسي لينجارد وبابلو فورنالس والبديل جارود بوين، الذي نزل بدلا من المصاب ميخائيل أنطونيو، الشباك ليتقدم وست هام 3-صفر قبل أن يقلص لياندر دندونكر الفارق لصاحب الضيافة خلال الشوط الأول الحافل بالأحداث.

وسجل فابيو سيلفا الهدف الثاني لفريق ولفرهامبتون في منتصف الشوط الثاني لكن صاحب الضيافة فشل في مواصلة الضغط على منافسه في الدقائق الأخيرة حيث تماسك الفريق الزائر ليخرج بانتصار ثمين.

وضع لينجارد وست هام في المقدمة بعد مجهود فردي من نصف ملعب فريقه في الدقيقة السادسة بعد أن سدد أنطونيو في القائم من مسافة بعيدة.

وجعل فورنالس النتيجة 2-صفر في الدقيقة 14 بعد عمل رائع من لينجارد قبل أن يضيف بوين الهدف الثالث في الدقيقة 38 بعد وقت قصير من نزوله بدلا من أنطونيو حيث وجد مساحة في منطقة الجزاء ليخدع الحارس روي باتريسيو بتسديدة منخفضة.

وإضافة إلى دفاعه السيىء في الشوط الأول أهدر ولفرهامبتون العديد من الفرص لكنه عاد للقاء بهدف دندونكر من ضربة رأس في الدقيقة 42 بعد تمريرة عرضية من آداما تراوري.

وسجل توماش سوتشيك لاعب وسط وست هام هدفا ألغاه الحكم بسبب وجود لمسة يد بعد مرور ساعة من اللعب وتماسك الفريق الزائر في آخر 20 دقيقة بعد أن سجل سيلفا الهدف الثاني لولفرهامبتون.

وافتقد ولفرهامبتون المدافع الإسباني جوني الذي استبعد لنهاية الموسم قبل انطلاق المباراة بعد أن عاودته إصابة في الركبة.

وأبدى نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون غضبه من الدفاع السيىء لفريقه.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "دفاعنا كان سيئا جدا وأضر بكل الأشياء الجيدة التي فعلناها هجوميا.

"كان رد فعل الفريق بعد ذلك جيدا لكننا بدأنا المباراة بشكل سيىء. استقبال ثلاثة أهداف أمام فريق كبير مثل وست هام يجعل الأمور صعبة جدا لتغيير النتيجة".

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