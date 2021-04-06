ديمبيلي يقود برشلونة للفوز على بلد الوليد والاقتراب من صدارة "الليغا"

المصدر: د ب أ

حقق برشلونة فوزا مثيرا على ضيفه بلد الوليد 1 / صفر، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليسجل هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، ليحقق الفوز على بلد الوليد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أوسكار بلانو في الدقيقة 79.

ورفع برشلونة، الذي سيكون على موعد مع قمة نارية حينما يواجه غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت المقبل، رصيده إلى 65 نقطة ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي خسر أمس الاول الأحد أمام إشبيلية، وبفارق نقطتين عن الريال صاحب المركز الثالث.

على الجانب الأخر تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

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