ماذا قال يورغن كلوب عن مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم؟

المصدر: د ب أ

أعرب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، عن اعتقاده بأن مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، لن تكون انتقاما للهزيمة أمام الملكي الإسباني في نهائي البطولة قبل ثلاثة أعوام.

وقال كلوب في مدريد مساء أمس الاثنين:" بوجه عام، الأمر ليس انتقاما، لكنه سيكون من الجيد إقصاء ريال مدريد لأن هذا سيعني أننا تقدمنا بجولة".

يذكر أن لقاء اليوم هو أول لقاء للفريقين منذ المباراة التي جمعت بينهما في كييف 2018 في نهائي البطولة وانتهت بفوز الفريق الإسباني على الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخلال المباراة تعرض المصري الدولي محمد صلاح لتدخل عنيف من قبل سيرجيو راموس مدافع مدريد، ما اضطر اللاعب المصري للخروج من المباراة وعدم إكمالها بسبب إصابته بخلع في الكتف، وفي وقت لاحق من المباراة هوى راموس بمرفقه على رأس الحارس لوريس كاريوس في كرة مشتركة، وقال كاريوس إن هذه الضربة كانت السبب في ارتكابه خطأين سجل منهما مدريد هدفين.

وأشار كلوب إلى ما يثار عن قلة فرص ليفربول في مباراة اليوم، وذلك رغم فوز ليفربول بآخر ثلاث مباريات من دون أن يدخل هدف في مرماه، وقال كلوب إنه لا يرى مشكلة في أن كل واحد يعتبر الإسبان هم المرشحون للفوز "ونحن نشعر بالرضى حيال وضعنا".

واختتم كلامه، قائلا إنه رغم أن راموس مدافع مدريد سيغيب عن المباراة "لكننا نعرف أننا سنواجه خصما قويا".

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