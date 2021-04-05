رئيس دورتموند يأمل في بقاء هالاند ويقول: ليس لدينا خطة بديلة

المصدر: د ب أ

أعرب هانز-يوأخيم فاتسكه، رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن أمله في بقاء نجم الفريق، ارلينج هالاند في دورتموند هذا الصيف.

وفي تصريحات لخدمة البث المباشر (دي ايه زد إن) وبوابة (شبوكس(، قال فاتسكه :" لا توجد خطة بديلة".

وأبدى فاتسكه رد فعل هادئا على التقارير الإعلامية الأخيرة الواردة من إسبانيا التي تحدثت عن عقد لقاء بين والد هالاند، الف-إنجه ووكيل أعماله، مينو رايولو، مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، وقال:"سنناقش هذا في هدوء مع ارلينج ووالده ووكيل أعماله، ونحن نسعى إلى بقائه عندنا برغبته وأن يلعب لصالح دورتموند في الموسم المقبل وهو مقتنع".

غير أن الموقف التفاوضي لدورتموند ساء بعد الهزيمة أمام اينتراخت-فرانكفورت أول أمس السبت بهدفين مقابل هدف، وكانت هذه الهزيمة بمثابة ضربة كبيرة لآمال دورتموند في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يبتعد الآن بفارق سبع نقاط خلف فرانكفورت، صاحب المركز الرابع في ترتيب بوندسليجا المؤهل للمسابقة القارية.

وقلل فاتسكه من إمكانية رحيل جادون سانشو زميل هالاند في خط هجوم دورتموند عن النادي، وقال:" جادون يلعب لدينا لفترة أطول من ارلينج، وإذا توافر عرض استثنائي فإننا سنناقشه مع اللاعب ومع وكيله كما هي العادة دائما".

في الوقت نفسه، قال فاتسكه إنه لا يتوقع صيف انتقالات ساخنا:" نحن نرى بالذات في الأندية الكبيرة جدا مدى الجراح التي خلفتها أزمة كورونا، وهي ليست جراحا صغيرة تندمل في غضون أسبوعين".

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