سيلتا فيجو بعشرة لاعبين يهزم الافيس بثلاثية

المصدر: د ب أ

فاز فريق سيلتا فيجو بعشرة لاعبين على مضيفه ديبورتيفو الافيس 3 /1 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل ريال بيتيس مع مضيفه إلتشي 1 / 1.

وتقدم سيلتا فيجو بثلاثة أهداف في أول عشرين دقيقة عن طريق مانويل نوليتو واياجو اسباس وسانتي مينا في الدقائق الثامنة و15 و20.

ولكن سيلتا فيجو لعب بعشرة لاعبين أغلب فترات الشوط الثاني لطرد جيسون موريلو في الدقيقة 55.

واستغل فلوريان لوجون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وسجل الهدف الوحيد لالافيس قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد سيلتا فيجو إلى 37 نقطة في المركز الثامن وظل الافيس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

من جانبه، أضاع إلتشي نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه ريال بيتيس.

بقي إلتشي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

تقدم بيتيس بهدف حمل توقيع بورخا إيجليسياس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، غير أن ييري ميلا سجل هدف التعادل لمصلحة إلتشي في الدقيقة 36.



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