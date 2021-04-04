ساوثامبتون يعوض تأخره ويهزم بيرنلي 3-2 بدوري انجلترا

المصدر: رويترز

عوض ساوثامبتون تأخره بهدفين وفاز 3-2 على ضيفه بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليعزز موقعه بعيدا عن منطقة الخطر.

في الدقيقة 12 تقدم بيرنلي بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه كريس وود ثم عزز تقدمه بكرة متقنة من المهاجم التشيكي ماتي فيدرا في الدقيقة 28.

لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا وقلصوا الفارق من خلال هدف جميل حمل توقيع ستيوارت أرمسترونج قبل أن يعادل المهاجم داني إنجس لاعب بيرنلي السابق النتيجة بمجهود فردي رائع وتمرير الكرة بين ساقي الحارس نيك بوب قبيل نهاية الشوط الأول.

وسعى بيرنلي جاهدا للتقدم من جديد بعد خسارة تقدمه في غضون 11 دقيقة فقط بينما زاد ضغط أصحاب الأرض.

واصطدمت كرة قوية سددها جيمس وارد-براوس بالعارضة بينما انقذ حارس المرمى بوب كرة أرمسترونج التي غيرت اتجاهها.

وأحرز ناثان ريدموند هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 66 مستغلا تمريرة من زميله ثيو والكوت بعد هجمة لإنجس.

وفي الدقائق الأخيرة تصدي فريزر فورستر حارس مرمى ساوثامبتون لمحاولتين من كريس وود.

بهذا الفوز تقدم ساوثامبتون إلى المركز 13 بين فرق البطولة العشرين برصيد 36 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط على فولهام صاحب المركز 18 في حين يحتل بيرنلي المركز 15 بعد توقف رصيده عند 33نقطة.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون بعد الفوز "كانت البداية صعبة بالنسبة لنا وبالطبع فإن المنافس لن يمنحك أي فرصة إذا تأخرت بهدفين."

وأضاف قوله "أداؤنا في الثلث الأخير من المباراة كان رائعا وكان من الممكن لنا إحراز خمسة أو ستة أهداف أخرى في مواجهة فريق لا يمنحك في العادة الكثير من الفرص".

وانتقد جيمس تاركوسكي مدافع بيرنلي مستوى تركيز لاعبي فريقه قائلا "لم نقدم أداءنا المعتاد. لأن معدل تقدمنا والفوز بعد ذلك أو التعادل من أفضل المعدلات على مستوى الدوري.

"ولهذا فإن التقدم 2-صفر ثم الشعور بالكثير من الارتياح بعد ذلك.. كان هذا بمثابة تقصير معنوي من الجميع بالفعل".



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