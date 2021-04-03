الريال يفوز بثنائية نظيفة على إيبار وينتزع وصافة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

استأنف ريال مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2 / صفر على إيبار اليوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال على مضيفه غرناطة 3 / صفر.

واستعد الريال بهذا الفوز جيدا على المستويين الفني والمعنوي لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد.

وتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 41 ، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 73 .

وسجل جيرارد مورينو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3 / صفر.

ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق التاسعة و18 و60 ، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز