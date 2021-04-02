كلوب: ليفربول لا يتحمل إهدار المزيد من النقاط

المصدر: د ب أ

اعترف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بأن الفريق لا يمكنه تحمل إهدار المزيد من النقاط إذا كان يريد إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفوز على وولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي، الرابع لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ احتفالات الكريسماس، حيث تلقى الفريق ثماني هزائم خلال هذه الفترة.

وتراجع ليفربول إلى المركز السابع بفارق خمس نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وبات يواجه مهمة صعبة للغاية لتقليص الفارق خلال المراحل التسع المتبقية من الدوري.

وقال كلوب، الذي يعد الفريق لمواجهة أرسنال غدا السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي ومواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا :"لم يعد أمامنا الكثير من النقاط لنهدرها وإنما أمامنا برنامج صعب، ليس فقط في الدوري الإنجليزي، وإنما في دوري أبطال أوروبا أيضا."

وأضاف كلوب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة :"لن نتردد، سنعمل فقط من أجل ذلك (عدم إهدار النقاط)، ونتمنى أن ننجح في ذلك خلال مباراة السبت."

ويمكن لكلوب الاستفادة مجددا من جهود روبرتو فيرمينو العائد من إصابة في الركبة، لكن تألق ديوجو جوتا، الذي سجل هدف الفوز في شباك وولفرهامبتون وسجل ثلاثة أهداف للمنتخب البرتغالي خلال مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قد يمنحه الأولوية في مباراة الغد.

وقال كلوب :"ديوجو يعيش فترة جيدة، وكان كذلك قبل أن يتألق مجددا خلال فترة التوقف الدولي."

وخلال فترة التوقف الدولي، أثار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الشكوك حول إمكانية مشاركة جوردان هندرسون في كأس الأمم الأوروبية بعد أن خضع لاعب ليفربول لجراحة في أعلى الفخذ في فبراير الماضي، كما أبقى فرانك دي بوير المدير الفني للمنتخب الهولندي جميع الاحتمالات واردة بشأن فيرجيل فان دايك الغائب عن الملاعب منذ أكتوبر بسبب الإصابة، رغم أن كلوب أخرجه من حسابات ليفربول حتى نهاية الموسم.

وعلق كلوب بالقول :"بصدق، ليس لدي فكرة عن البطولة الأوروبية. لم يتغير شيئ، جميع اللاعبين المتاحين موجودين في الأماكن المناسبة حاليا. هذا كل ما في الأمر. أما الباقين، فسيظهر الوقت أوضاعهم."

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