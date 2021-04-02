الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة كأس العالم للغطس المؤهلة لأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) إلغاء بطولة كأس العالم للغطس التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة ما بين 18 و23 أبريل الجاري.

وكان من المفترض أن تشكل البطولة مرحلة تأهيلية أخيرة واختبارا قبل أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة أنها تلقت خطابا من الاتحاد الدولي للسباحة يفيد باتخاذ قرار إلغاء كأس العالم للغطس.

ولم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أسباب القرار، ولكن ربما يعود السبب الرئيسي إلى المخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين.

وقالت سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد إن الفعاليات التي تشكل اختبارا قبل الأولمبياد تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجنة.

وأضافت :"لكن الاهتمام بالسلامة والتدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وكذلك ضبط الحدود للتصدي لدخول الفيروس إلى اليابان، من الأمور المهمة أيضا."



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