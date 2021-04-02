مولر يكشف استعداد بايرن ميونخ لمواجهة لايبزج رغم غياب ليفاندوفسكي

المصدر: د ب أ

قال توماس مولر لاعب خط وسط بايرن ميونخ إنه يعتقد أن الفريق مستعد للمواجهة المرتقبة أمام أقرب منافسيه لايبزج، غدا السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، رغم غياب الهداف روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن.

وقال مولر في تصريحات نشرها موقع نادي بايرن ميونخ على الانترنت اليوم الجمعة :"لا يكون الأمر سهلا عندما يغيب أفضل هداف لدينا ومثل هذه الشخصية الرائعة. ولكن هذا هو التحدي في العمل الاحترافي ولا شيء جديد في ذلك."

وأضاف "لا يزال لدينا خيارات هجومية جيدة للغاية وتنوع في التشكيل"، مؤكدا أن بايرن "لا يمتلك فقط لاعبا واحدا يتمتع بكفاءة عالية، وإنما لديه العديد."

ويغيب ليفاندوفسكس عن مباراة الغد إثر تعرضه لإصابة في الركبة يوم الأحد الماضي خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب البولندي على منتخب أندورا 3 / صفر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويغيب ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 35 هدفا، عن الملاعب لأربعة أسابيع وسيغيب أيضا عن صفوف بايرن في مباراتيه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة الغد، يحتل بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة البوندسليجا بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

وقال مولر :"إذا حققنا الفوز، سيشكل ذلك مؤشرا واضحا لطريقنا نحو اللقب."



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