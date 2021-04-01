أرتيتا : أرسنال يناقش مستقبل لاكازيت في الصيف

المصدر: د ب أ



قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إن مستقبل ألكسندر لاكازيت سيتم مناقشته في الصيف وسط تقارير تفيد بوجود رغبة لدى عدة أندية أوروبية كبيرة لضم اللاعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه. ميديا) أن عقد لاكازيت ينتهي في 2022 وأن أرتيتا سعيد بان المهاجم يجذب أنظار العديد من الأندية مما يعني أن اللاعب يقدم أداء جيدا مع أرسنال.

وارتبط اسم لاكازيت /29 عاما/ بالانتقال لفرق روما وأشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وقال أرتيتا :" أكون سعيدا دائما عندما يتحدث الناس عن لاعبينا ويتكهنون- هذا يعني أنهم يقومون بعمل جيد ويجذبون اهتمامات الأندية الأخرى".

وقال :"إن موقف لاكازيت سيتم مناقشته في الصيف، سنتحدث معه ونقدم فقط المستقبل الذي نريده وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف :"الآن، أريد أن يركز لاعبو الفريق فقط على تقديم أداء جيد وتقديم أفضل ما عندهم من أجل الفريق".

وسجل لاكازيت في آخر مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي، بما في ذلك تسجيل هدف الفوز على فريق توتنهام في ديربي شمال لندن.

وأصبح اللاعب في طريقه لتقديم أفضل موسم له مع أرسنال منذ انضمامه للفريق قادما من ليون في 2017، حيث سجل اللاعب 11 هدفا في الدوري قبل مواجهة ليفربول يوم السبت.

وقال أرتيتا :" أعتقد أنه كان جيدا للغاية، قدم مستويات جيدة لأشهر حاليا".

وأضاف :"إنه يحافظ على هذا المستوى، يسجل الأهداف، ويقدم للفريق أشياء مختلفة أيضا. معدل عمله ضخم وهذا ما نريده".

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب، بفارق تسع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويبدو أن الفوز بالدوري الأوروبي هو أفضل فرصة متاحة للفريق لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد أن يستضيف أرسنال فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، سيلتقي أرسنال مع سلافيا براغ يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.



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