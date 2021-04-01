راموس يتعهد بالكشف عن مصيره الكروي بمجرد اتخاذ القرار

المصدر: د ب أ

علق سيرخيو راموس على الشائعات المحيطة بمستقبله مع فريق ريال مدريد الإسباني عبر التعهد بالكشف عن قراره بمجرد التوصل إليه، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي جديد فيما يخص مستقبله الكروي.

وجاءت التصريحات بعدما شارك راموس في مباراته رقم 180 مع منتخب إسبانيا خلال الفوز على كوسوفو 3 /1 مساء الأربعاء في التصفيات المؤهلة للمونديال ليصبح على بعدأربع مباريات فقط من معادلة إنجاز المصري أحمد حسن ، أكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في تاريخ كرة القدم.

وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي، وهو ما علق عليه المدافع الدولي بالقول لمحطة "تي في إي" ، "فيما يخص مستقبلي كنت واضحا للغاية، ليس هناك أخبار والآن ليس لدي ما أقوله".

وأضاف "عندما يكون هناك جديد سأكون أول من يكشف عن ذلك".

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