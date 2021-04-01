الشعلة الأولمبية تصل وسط اليابان بصمت بعد حظر الجمهور

المصدر: د ب أ

انتقلت الشعلة الاولمبية إلى وسط اليابان اليوم الخميس لكن اللجنة المنظمة حظرت مشاركة الجماهير في جولة الشعلة نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت حكومة محافظة ناجانو عدم السماح للجماهير بمشاهدة جولة شعلة أولمبياد طوكيو في المدينة التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1998 للحيلولة دون تجمع أعداد كبير من المشجعين بعد رفع مستوى التأهب لمواجهة الجائحة التي تسببت في تأجيل الأولمبياد من الصيف الماضي للصيف المقبل.

وقبل بداية جولة الشعلة الأولمبية في فوكوشيما يوم 25 مارس الماضي قرر المنظمون تشجيع الجماهير على مشاهدة الجولة عبر شبكة الانترنت مع مطالبة الجماهير على جانبي الطريق بضرورة ارتداء كمامات مع عدم الصراخ أو ترديد الهتافات التشجيعية لمنع انتشار الفيروس.

وقررت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي منع حضور الجماهير من خارج البلاد لمتابعة دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية بسبب الجائحة.

من جانبه قال هيروفومي يوشيمورا عمدة أوساكا اليوم الخميس أن جولة الشعلة ينبغي أن تلغى في المدينة الأكبر بغرب اليابان، بعدما شهدت زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالعدوى.

وسجلت أوساكا معدل إصابة بلغ 599 حالة أمس الأربعاء، وهو المعدل اليومي الأكبر للإصابة في المحافظات الـ47 لليابان.

وتجنبت اليابان حتى الآن تفشي جائحة كورونا بشكل كبير مثلما حدث في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الدولة الآسيوية حوالي 474 آلف إصابة بالعدوى و9160 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية.



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