سيدني تستضيف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات 2023

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن مدينة سيدني الأسترالية ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، بينما ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة أوكلاند.

وستشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى، وستستضيفها تسع مدن في أستراليا ونيوزيلندا وتقام مبارياتها في 10 ملاعب. وستستضيف كل بلد مباراة في الدور قبل النهائي.

وتضم قائمة المدن المضيفة كل من بريزبن وملبورن وأديليد وبيرث في أستراليا. فيما تقام مباريات البطولة في مدن دنيدن وهاميلتون وويلينجتون النيوزيلندية.

وذكر فيفا في بيان صدر مساء الأربعاء أن جدول المباريات الكامل سيتم إعلانه في وقت لاحق هذا العام.

وقالت ماريس باين وزيرة المرأة الأسترالية في بيان اليوم الخميس إن بطولة كأس العالم "ستعزز سمعتنا القوية بالفعل كبلد رائدة في رياضة المرأة".

وأضافت :"ستكون منصة لإلهام الفتيات عبر أستراليا. سيتعلمون أنه مع الشجاعة، والتركيز والعزيمة، بإمكانهن الوصول لأي هدف في الرياضة أو الحياة".

وقال وزير الرياضة ريتشارد كولبيك إن استضافة كأس العالم "ستعرض تحسين السلوكيات تجاه المساواة بين الجنسين في الرياضة وتعزز سمعة أستراليا كرائدة عالمية في الترويج لرياضات السيدات وكمضيف رئيسي للأحداث الرياضية الدولية".

وقالت جوهانا وود رئيسة الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم :"إرث كأس العالم للسيدات 2023 يبدأ الآن، وسيستمر في ترك انطباع دائم على رياضة السيدات عبر الدولتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وستشهد بطولة كأس العالم 2023 للسيدات زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 منتخبا إلى 32، نفس عدد المنتخبات التي تشكل بطولة الرجال حاليا قبل أ، يتم زيادتها إلى 48 فريقا في 2026.

يذكر أن منتخبي البلدين المضيفتين يتأهلان مباشرة للنهائيات.

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