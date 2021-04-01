مقدونيا تباغت ألمانيا وتسقطها في عقر دارها بثنائية

المصدر: د ب أ

فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 / 1 على مضيفه منتخب ألمانيا أمس الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي شهدت أيضا فوز أرمينيا 3 / 2 على ضيفتها رومانيا، وأيسلندا على مضيفتها ليشتنشتاين 4 / 1.

وانفرد منتخب أرمينيا بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبا مقدونيا الشمالية وألمانيا، فيما احتلت رومانيا المركز الرابع بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب أيسلندا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.

وظهر منتخب ألمانيا بشكل باهت للغاية، وبدا نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى منتخب الماكينات خسارة مستحقة.

وبادرت مقدونيا الشمالية بالتسجيل عن طريق جوران بانديف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إيلكاي جوندوجان أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وبينما حاول المنتخب الألماني تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باغت منتخب مقدونيا الجميع بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 84.

وكانت هذه هي المباراة الأخيرة للمنتخب الألماني بتصفيات المونديال تحت قيادة مدربه يواخيم لوف، الذي سينهي مشواره الحافل مع الفريق الذي امتد لمدة 15 عاما وتضمن قيادته منتخب الماكينات للفوز بكأس العالم عام 2014، بعد مشاركة الفريق في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت لصيف العام الحالي بعدما كان من المقرر إقامتها في الصيف الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن يلعب المنتخب الألماني لقاءه القادم بالتصفيات أمام مضيفه منتخب ليشتنشتاين في الثاني من سبتمبر القادم، تحت قيادة المدرب الجديد الذي سيخلف لوف في منصبه، والذي لم يتم كشف النقاب عنه حتى الآن.

من جانبه، واصل منتخب أرمينيا انطلاقته المثالية بالتصفيات، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه منتخب رومانيا.

جاء الشوط الأول ضعيفا، حيث اتسم بالهدوء وخلت خلال الفرصة الحقيقية للتهديف على عكس الشوط الثاني، الذي جاء مثيرا وظلت نتيجة اللقاء معلقة حتى اللحظة الأخيرة.

وتقدم منتخب أرمينيا عبر لاعبه إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 56، لكن منتخب رومانيا رد بهدفين حملا توقيع الكسندرو سيكالداو في الدقيقتين 62 و72.

واضطر منتخب رومانيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جورجي بوشكاش في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب أرمينيا النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز فارازدات هارويان هدف التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل تيجران بارسيجيان هدف الفوز الثمين في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتعافى منتخب أيسلندا من بدايته المهتزة في المجموعة، التي شهدت خسارته أمام ألمانيا وأرمينيا في أول جولتين، بعدما اكتسح مضيفه منتخب ليشتنشتاين 4 / 1.

وافتتح بيركير مار سافارسون التسجيل لأيسلندا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله بيركير بيارناسون الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم أحرز فيكتور يالسون الهدف الثالث في الدقيقة 77.

قلص أصحاب الأرض الفارق بعدما سجل يانيك فريك هدفا لمصلحة ليشتنشتاين في الدقيقة 79، غير أن رونار سيجوريونسن أحرز الهدف الرابع لأيسلندا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

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