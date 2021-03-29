مانشستر سيتي يعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم

المصدر: د ب أ

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم رحيل مهاجمه الأرجنتيني والهداف التاريخي للفريق سيرخيو أجويرو مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ووصف مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أجويرو بالأيقونة المفضلة لدى جماهير النادي، وأحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريق.

وأضاف النادي الإنجليزي أن أجويرو، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2011، سجل هدفين وصنع هدفا في أول ظهور له مع الفريق أمام سوانسي سيتي، حيث فاز سيتي 4 / صفر.

وأوضح الموقع الرسمي أن من بين اللحظات المميزة لأجويرو مع سيتي، كان هدفه الشهير في مرمى كوينز بارك رينجرز في آخر لحظات موسم 2011 / 2012، ليفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بنظامه الجديد "بريمير ليغ".

وأضاف سيتي أن أجويرو سجل 257 هدفا في 384 مباراة شارك بها مع الفريق.

ويعتبر أجويرو واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يعد الأكثر تسجيلا للأهداف قياسا بعدد الدقائق التي لعبها.

وكشف خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي عن عمل تمثال خاص بأجويرو إلى جانب تمثالين آخرين يتم العمل عليهما لكل من زميليه السابقين ديفيد سيلفا وفينسنت كومباني.

وأضاف: "مساهمات أجويرو طوال السنوات العشر الماضية لا شك فيها، كما أنه سيظل محفورا في ذاكرة كل محبي الفريق وكل محبي كرة القدم".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي لديه مباراة مؤجلة.

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