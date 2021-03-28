ديمبلي يقود فرنسا للفوز على كازاخستان في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز



قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا للفوز 2-صفر على كازاخستان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد أربعة أيام من التعادل 1-1 مع أوكرانيا في باريس، حقق أبطال العالم الانتصار في الشوط الأول، حيث سجل ديمبلي هدفا وأضاف سيرجي مالي هدفا بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتصدرت فرنسا المجموعة بأربع نقاط على حساب البوسنة، قبل مواجهة المنتخبين يوم الأربعاء، وأوكرانيا وفنلندا.

وتلعب أوكرانيا على أرضها مع فنلندا اليوم الأحد. ولا تملك كازاخستان أي نقطة بعدما خاضت مباراتها الأولى في التصفيات.



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