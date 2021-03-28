تونس تختتم مشوارها في التصفيات الأفريقية بالفوز على غينيا الاستوائية

المصدر: د ب أ

اختتم المنتخب التونسي لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بفوزه على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة والتي شهدت أيضا فوز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي 1 / صفر

وسجل هدفي المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الرابعة وكارلوس أكابو مارتينيز، لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52، فيما سجل هدف منتخب غينيا الاستوائية فراس شواط، لاعب المنتخب التونسي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب غينيا الاستوائية عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وكان المنتخبان ضمنا تأهلهما لنهائيات بطولة أمم أفريقيا قبل خوض هذه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي بهدف نظيف سجله سايمون موسوفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب التنزاني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد المنتخب الليبي عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب



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