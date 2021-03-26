الحكومة الإنجليزية توافق على بناء استاد إيفرتون الجديد

المصدر: د ب أ

ذكر نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تلقيه موافقة الحكومة على خططه لبناء استاد جديد في ليفربول.

ومن المقرر أن يتم بناء الاستاد، الذي سيتسع لـ52888 مشجعا، في براملي-مور دوك شمال ليفربول.

ولعب إيفرتون في جوديسون بارك، بالقرب من جاره ليفربول، منذ 1892، ولكن سعة الاستاد تتسع لأقل من 40 ألف متفرج.

وذكر إيفرتون في بيان نشر على موقعه الإلكتروني :" القرار ... يسمح للنادي بإكمال الاستحواذ المتفق عليه لموقع (بييل إل&بي) وحل التمويل للمشروع، مما يضمن إمكانية بدء النادي في جعل الخطط حقيقية".

وأضاف "تشير التقديرات إلى أن تطوير الملعب وخطط إرث جوديسون ستوفر دعما للاقتصاد يبلغ 3ر1 مليار جنيه إسترليني (8ر1 مليار دولار)، وسيخلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل ويجذب 4ر1 مليون زائرا جديدا للمدينة".

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