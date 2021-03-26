الاتحاد الآسيوي يعتمد ملاعب كأس آسيا للسيدات 2022

المصدر: د ب أ

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، أمس الخميس، المدن الثلاث المضيفة والملاعب التي تحتضن منافسات البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات الوطنية للسيدات.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة أنه تم اختيار استاد "باتيل" في نافي مومباي، واستاد "ترانس ستاديا" في أحمد آباد، واستاد "كالينجا" في بوبانسوار، باعتبارها الاستادات الثلاثة والمدن المضيفة التي ستوفر البيئة المناسبة لبعض أفضل اللاعبات على مستوى كرة القدم الآسيوية والعالمية،

وذلك خلال الفترة من 20 يناير إلى السادس من فبراير 2022.

وقال داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم :"كرة القدم للسيدات في آسيا من الطراز العالمي، وقد اختار الاتحاد الهندي لكرة القدم، واللجنة المنظمة المحلية أماكن استثنائية ستقدم مشهدا حقيقيا يليق بمكانة البطولة."

وأضاف :"الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممتن للاتحاد الهندي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية والمدن الثلاث المستضيفة لتفانيهم، ونحن على ثقة من أن البطولة ستكون بمثابة حافز للارتقاء بكرة القدم النسائية في الهند، والتي لا تزال تخطو خطوات كبيرة إلى مستويات أعلى للسنوات القادمة."

وأضاف :"نحن نحييهم على رؤيتهم ونتمنى للاتحاد الهندي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية كل النجاح في طموحاتهم لإبراز قدرتهم على تنظيم بطولة دولية ناجحة."

ومن خلال استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، يهدف الاتحاد الآسيوي إلى تعزيز التطوير والاحتراف على نطاق واسع للعبة السيدات في البلاد، حيث كان قرار منح حقوق الاستضافة للهند راسخا في تعظيم وتوسيع نطاق كرة القدم للسيدات في القارة.

وقال برافول باتيل رئيس الاتحاد الهندي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) :"نحن متحمسون لبدء العام الجديد من خلال كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند. لقد بذل الكثير من العمل في أحمد أباد وبوبانسوار ونافي مومباي بهدف تحديث البنية التحتية لكرة القدم في البلاد."

ومن المقرر أن تقام التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند في الفترة من 13 إلى 25 سبتمبر 2021 بنظام التجمع، وستسحب القرعة في 27 مايو 2021 في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.



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