تأهل تاريخي لجزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

كان منتخب جزر القمر على موعد مع التاريخ، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في نسختها التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه منتخب توجو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ليخطف أحدى بطاقتي التأهل للمسابقة، في انتظار صاحب البطاقة الثانية، والذي ربما يتم حسمه من خلال مواجهة كينيا ومصر، والتي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطة خلف منتخب كينيا صاحب المركز الثالث.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 كانت قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



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