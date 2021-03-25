الدنمارك تسمح بحضور 12 ألف مشجع في أمم أوروبا

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاجن في قرار رحب به الاتحاد الوطني للعبة.



وأبلغ يوي موجنسن وزير الثقافة محطة دي.آر التلفزيونية اليوم أن ستاد باركن سيفتح 30% من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع، مشيرا إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير إذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.



وقال ياكوب ينسن المدير الإداري للاتحاد الدنمركي للعبة: "نحن سعداء جدا بإعلان الحكومة في الوقت المناسب وهذه إشارة إيجابية للجماهير".



وأضاف: "إنها خطوة مهمة جدا في احتفالية كرة القدم ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة لاستقبال المزيد من الجماهير في الاستاد إذا سمحت ظروف كورونا".



وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا في ستاد باركن الذي يستضيف أيضا مباريات بدور 16 بالبطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء وستقام بين 11 يونيو و11 تموز 2021.



وطالب الاتحاد الأوروبي (يويفا) في وقت سابق 12 مدينة مضيفة بتحديد إمكانية استقبال جماهير في المباريات قبل مطلع أبريل.

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