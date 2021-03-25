فان باستن يطالب بإلغاء قاعدة التسلل

المصدر: رويترز

طالب مهاجم هولندا السابق ماركو فان باستن المسؤولين عن قوانين كرة القدم بالتفكير في إلغاء قاعدة التسلل.

وشهدت الرياضة الكثير من حالات التسلل المثيرة للجدل منذ تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد وتزايدت المخاوف من الوقت المطلوب لاتخاذ القرارات ودقة الحالات.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن القوانين هذا الشهر إنه يواصل مراجعة قانون التسلل ويدرس مقترحات مثل مطالبة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي (الفيفا) بإعطاء أفضلية للمهاجم بشكل أكبر من القانون الحالي.

وأبلغ فان باستن، المدير التقني للفيفا بين عامي 2016 و2018، محطة سكاي سبورتس: "لا زلت مهتما جدا بقاعدة التسلل لأنني مقتنع بأنها ليست قاعدة جيدة".

وأضاف: "أود إزالتها لإظهار أن كرة القدم ممكنة من دون التسلل وأنا مقتنع بأنها ستكون أفضل في غياب هذه القاعدة".

وأكد: "كرة القدم لعبة رائعة لكنني لا زلت أؤمن بأنها من الممكن أن تتحسن أكثر وتصبح أكثر إمتاعا وتسلية وإثارة ويجب أن نعمل على ذلك".

وأشار فان باستن إلى أن قرارات التسلل تنتزع الاهتمام من الأحداث داخل الملعب.

وواصل: "المشكلة الآن أن لدينا قاعدة للتسلل لكننا نتحدث غالبا عن القرارات، كثيرا".

وفسر: "من دون التسلل ستقل المشاكل وستجد الفرق حلولا لخوض مباريات جيدة وممتعة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز