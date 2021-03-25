فرنسا تفقد بريقها وتتعادل مع أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

المصدر: د ب أ

سقط المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي في فخ التعادل 1 / 1 مع نظيره الأوكراني أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل المنتخبين الفنلندي والبوسني 2 / 2 .

على ملعب "استاد دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس ، أنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد رغم سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب في هذاالشوط.

وسجل أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني ، تراجع الضغط الفرنسي على الضيوف وظهر المنتخب الأوكراني بشكل أفضل كثيرا مما كان عليه في الشوط الأول ، وترجم صحوته في الشوط الثاني إلى هدف التعادل الذي جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله بريسنال كيمبيمبي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57 .

وضغط المنتخب الفرنسي على ضيفه الأوكراني منذ الدقيقة الأولى حيث حاصر المنتخب الفرنسي منافسه داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأولى لكن دون أن ينجح في ترجمة هذه السيطرة لأهداف.

وأهدر أوليفيه جيرو فرصة ذهبية لأصحاب الأرض في الدقيقة 11 اثر هجمة سريعة وتمريرة لعبها كيليان مبابي من الناحية اليسرى وقابلها جيرو المتحفز أمام المرمى بتسديدة مباشرة لمست أحد لاعبي أوكرانيا وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

وأسفر الضغط الفرنسي عن هدف التقدم في الدقيقة 19 بتوقيع جريزمان اثر تمريرة طولية من رافاييل فاران فشل دفاع أوكرانيا في إبعاها وتنقلت الكرة بين أكثر من لاعب لتصل في النهاية إلى جريزمان الذي سددها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس الأوكراني.

واضطر حارس المرمى الأوكراني للتقدم إلى حدود منطقة الجزاء لقطع الكرة من أمام كينجسلي كومان في الدقيقة 23 واصطدم بكومان الذي سقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ورغم دخول المنتخب الأوكراني تدريجيا في أجواء اللقاء ، ظل التفوق للمنتخب الفرنسي الذي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء المنتخب الأوكراني خاصة مع عدم ظهور المنتخب الفرنسي بأداء يحفظ له السيطرة على المباراة.

وترجم المنتخب الأوكراني انتفاضته في الشوط الثاني إلى هدف التعادل من النيران الصديقة في الدقيقة 57 .

وجاء الهدف عندما خطف ألكسندر كارافاييف الكرة لاعبي فرنسا بجوار منطقة الجزاء ومررها عرضية من الناحية اليمنى لتصل إلى سيرجي سيدورشوك الذي سددها قوية من حدود منطقة الجزاء لترتطم باللاعب بريسنال كيمبيمبي وتغير مسارها لتستقر في الشباك على يمين حارس المرمى هوجو لوريس.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي المنتخب الفرنسي الذين حاولوا الرد وتسجيل هدف التقدم ولكنهم اصطدموا بالأداء الحماسي والتنظيم الدفاعي من الضيوف.

وأجاد لاعبو أوكرانيا الضغط على المنافس في كل مكان بالملعب بمجرد استحواذ لاعبي فرنسا على الكرة.

كما فشل لاعبو فرنسا رغم التغييرات ، التي أجراها ديدييه ديشان على صفوف الفريق ، في اختراق الدفاع الأوكراني المنظم لينتهي اللقاء بالتعادل.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة ، تعادل المنتخب الفنلندي مع ضيفه البوسني بهدفين سجلهما تيمو بوكي في الدقيقتين 58 و77 مقابل هدفين سجلهما ميراليم بيانيتش وميروسلاف ستيفانوفيتش في الدقيقتين 55 و84 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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