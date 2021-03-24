شكوك حول مشاركة راشفورد وساكا يغيب عن المنتخب الإنجليزي

المصدر: د ب أ

غاب المهاجم ماركوس راشفورد اليوم الأربعاء عن تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لتحوم الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركته في المباراة المقررة أمام منتخب سان مارينو غدا الخميس في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي غياب راشفورد /23 عاما/ عن التدريبات اليوم نظرا لأنه يواصل برنامج إعادة التأهيل بعد التعافي من إصابة في القدم.

أما بوكايو ساكا لاعب أرسنال، فقد تأكد غيابه عن مباراة الغد بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

ويواصل المنتخب الإنجليزي مشوار التصفيات بلقاء منتخب ألبانيا يوم الأحد المقبل كما يلتقي المنتخب البولندي يوم الأربعاء المقبل.

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