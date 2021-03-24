"الفيفا" يفرض عقوبات إضافية على بلاتر بسبب مخالفات مالية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء فرض عقوبة أخرى على رئيسه السابق جوزيف بلاتر وإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة نحو سبعة أعوام، بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد القيم لدى الفيفا.

كذلك تلقى جيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا، العقوبة نفسها، حيث جرى إيقافه لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، وجرى تغريم كل من بلاتر وفالكه مليون فرنك سويسري (1ر1 مليون دولار).

وتطبق العقوبة اعتبارا من أكتوبر المقبل، وذلك مع نهاية فترة عقوبة الإيقاف السابقة.

وذكر الفيفا أن الاتهامات :"تتعلق بشكل أساسي بدفع مكافآت خاصة ببطولات الفيفا لمسؤولين بارزين في الاتحاد، وتعديلات وتمديدات مختلفة لعقود العمل وكذلك تحمل الفيفا التكاليف القانونية الخاصة بقضية السيد فالكه."

وكان بلاتر /85 عاما/ قد أدين باتهامات تتعلق بالولاء وتضارب المصالح وتقديم وتلقي هدايا وامتيازات أخرى خلال فترة رئاسته للفيفا.

كذلك أدين فالكه /60 عاما/ بانتهاك نفس المواد من القوانين، إلى جانب إساءة استغلال منصبه.

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