مبابي يحقق إنجازاً تاريخياً ويقود سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

أصبح كيليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى مئة هدف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل ثنائية ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-2 على مضيفه أولمبيك ليون والتقدم للصدارة أمس الأحد.

وهز مهاجم فرنسا البالغ عمره 22 عاما الشباك مرة في كل شوط فيما أضاف أنخيل دي ماريا ودانيلو بيريرا هدفين للفريق الضيف الذي رفع رصيده إلى 63 نقطة من 30 مباراة.

ويتفوق حامل اللقب، الذي استعاد جهود لاعبه البرازيلي نيمار بعد غياب ستة أسابيع للإصابة، بفارق الأهداف على ليل الذي خسر 2-1 أمام ضيفه نيم أمس.

ويأتي ليون، الذي أحرز هدفين عبر إسلام سليماني وماكسويل كورنيه، في المركز الثالث وله 60 نقطة متقدما بنقطة واحدة على موناكو رابع الترتيب.

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