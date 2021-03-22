"اليافع" إبراهيموفيتش يكتب التاريخ في فوز ميلان على فيورنتينا

المصدر: رويترز

ترك زلاتان إبراهيموفيتش بصمته في عودته إلى التشكيلة الأساسية لميلان بتسجيل هدف في الفوز 3-2 على مضيفه فيورنتينا أمس الأحد ليقلص الفارق إلى ست نقاط مع إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأصبح المهاجم السويدي أكبر لاعب سنا يحرز 15 هدفا في موسم واحد في الدوري الإيطالي بعمر 39 عاما و169 يوما في بداية مباراة مثيرة في فلورنسا.

واحتاج إبراهيموفيتش إلى تسع دقائق فقط ليهز الشباك بعدما أفلت من مصيدة التسلل ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ تعرضه لإصابة أمام روما في 28 فبراير.

ورد صاحب الأرض بثنائية إيريك بولجار وفرانك ريبري لينتزع التقدم في الشوط الثاني، لكن براهيم دياز وهاكان تشالهان أوغلو قلبا المباراة مرة أخرى لصالح ميلان.

وأبلغ إبراهيموفيتش شبكة سكاي إيطاليا "كلما مر الوقت شعرت أنني ما زلت يافعا".

"بعد الهزيمة والخروج من الدوري الأوروبي، لم يعد يتبقى لنا سوى الدوري. نريد الفوز به بأي ثمن، أظهرنا شخصيتنا ونحن بحاجة لمواصلة فعل ذلك".

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني متأخرا بست نقاط عن إنتر الذي تأجلت مباراته ضد ساسولو بسبب عدة إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه.

وبقي فيورنتينا في المركز 14 وله 29 نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

وطالب ستيفانو بيولي مدرب ميلان لاعبيه بالفوز في آخر 11 مباراة في الدوري بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الخميس الماضي.

وبدأ ميلان المباراة بشكل مثالي عندما وصل إبراهيموفيتش إلى تمريرة من فوق دفاع فيورنتينا ليهز الشباك، وأدرك صاحب الأرض التعادل من ركلة حرة نفذها بولجار.

وكاد جيرمان بيتزيا قائد فيورنتينا أن يمنح التقدم لفريقه بشكل مذهل عندما لعب الكرة بكعب القدم لترتد من العارضة وعلى الجانب الآخر رد إطار المرمى محاولة من إبراهيموفيتش.

وانتزع فيورنتينا التقدم في الشوط الثاني عبر الفرنسي المخضرم ريبري لكن دياز أدرك التعادل بعد ذلك بست دقائق من مدى قريب.

وأكمل تشالهان أوغلو انتفاضة ميلان بتسديدة منخفضة ليحقق فريقه الفوز 12 خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم ويعادل رقمه القياسي وما زال يملك خمس مباريات بعيدا عن أرضه.

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