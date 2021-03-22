أوبلاك يتصدى لركلة جزاء ويعزّز صدارة أتليتيكو مدريد لـ "الليغا"

المصدر: رويترز

حقق المتصدر أتليتيكو مدريد فوزا ثمينا 1-صفر على ضيفه ألافيس أمس الأحد بفضل إنقاذ بطولي للحارس يان أوبلاك لركلة جزاء قبل نهاية اللقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تقدم أتليتيكو في الدقيقة 54 عندما حول لويس سواريز برأسه تمريرة كيران تريبيير العرضية إلى الشباك لكن فريق المدرب دييجو سيميوني كان راضيا عن محاولات الدفاع عن التقدم.

وكاد يدفع أتليتيكو الثمن غاليا عندما تسبب ستيفان سافيتش في ركلة جزاء لعرقلة لويس ريوخا.

لكن أوبلاك تصدى لركلة خوسيلو في الدقيقة 86 ليحافظ على انتصار أتليتيكو.

ويتصدر أتليتيكو الدوري برصيد 66 نقطة مع تبقي عشر مباريات على النهاية بفارق ست نقاط عن ريال مدريد وسبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز