ديوكوفيتش يلحق بفيدرر ونادال ويعتذر عن عدم المشاركة في بطولة ميامي

المصدر: د ب أ

انضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى قائمة النجوم الكبار المعتذرين عن عدم المشاركة ببطولة ميامي للأساتذة ، والتي تنطلق فعالياتها منتصف هذا الأسبوع.

ولحق ديوكوفيتش بكل من الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر في قائمة المعتذرين عن المشاركة في هذه النسخة من البطولة.

وبهذا ، لن تحظى هذه النسخة بالمشاركة المعتادة من كبار نجوم اللعبة رغم كونها من البطولات ذات الـ1000 نقطة.

وأعلن ديوكوفيتش /33 عاما/ أنه يرغب في الاستمتاع بقضاء بعض الوقت مع عائلته أكثر من رغبته في السفر إلى الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه يحتاج إلى التوازن في حياته حيث تؤثر القيود والإجراءات المفروضة في ظل جائحة كورونا على نجوم الرياضة المسافرين حول العالم.

وتم تقليص إجمالي جوائز البطولة إلى 68ر6 مليون دولار في النسخة المرتقبة بفارق كبير عما كانت عليه في آخر نسخة أقيمت من هذه البطولة في 2019 حيث كانت 7ر16 مليون دولار.

وقد يكون هذا التخفيض الكبير ، الذي كشفه موقع "تنس ميجورز" ، أحد العوامل وراء حالات الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة ، وقد لا يكون الأمر هكذا.

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