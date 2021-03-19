فيروس كورونا يؤثرعلى تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

ستتأثر تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أوروبا وخارجها برفض الأندية ترك لاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم بسبب إجراءات الحجر الصحي وقيود السفر جراء جائحة فيروس كورونا.

وأعلن إنتر ميلان الإيطالي أمس الخميس، عدم مشاركة كل لاعبيه مع منتخباتهم بعد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوفه.

ومن المرجح ألا تترك الأندية الألمانية لاعبيها القادمين من النمسا لمباراة جارتها أمام إسكتلندا في التصفيات في 25 مارس لكن المواجهة ستقام في موعدها مع اعتماد النمسا على تشكيلة احتياطية.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي إن أندية الدرجتين الأولى والثانية رفضت ترك لاعبيها الأجانب إذا كانت المباريات خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، بسبب إجراءات الحجر الصحي المشدد.

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" تخفيف لوائحه والتي تجبر الأندية على ترك لاعبيها في فترة التوقف الدولي، إذا كانت هناك قيود على السفر من وإلى الدول الموجودة بها أنديتهم أو إذا تأثر اللاعب جراء قيود الحجر الصحي في دولته أو الدولة التي سيلعب فيها.

وجاء حظر إنتر على لاعبيه ليؤكد بقاء البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي كريستان إريكسن في ميلانو بالإضافة إلى غياب اللاعبين الإيطاليين في تشكيلة الفريق عن مباريات إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.

وقال مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ يوليان ناغلزمان، إن فريقه سيمنع بعض لاعبيه من السفر.

وأضاف: "لا توجد قائمة نهائية بعد، نبحث عن حلول فردية للاعبين الذين تم اختيارهم، لكننا لن نرسل أي لاعب إلى مناطق شديدة الخطورة أو مناطق ظهرت بها سلالة متحورة من الفيروس إذا كانت ستجبرهم على الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم".

وأشار مدرب بايرن ميونخ هانز فليك، إلى أن لاعبه النمساوي ديفيد ألابا لن يشارك في مباراة إسكتلندا وقال إنه لم يتضح بعد إمكانية ترك المهاجم روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة في مباراتي بولندا في المجر وإنجلترا واستضافة أندورا في المواجهة الثالثة.

وقال: "ألابا لن يشارك في المباراة الأولى في إسكتلندا، أما ليفاندوفسكي فما زلنا في انتظار قرار السلطات، ما زالت أمامنا عدة أيام".

وتم اختيار لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام، البالغ عمره 17 عاماً، في تشكيلة إنجلترا لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا لكن من المرجح ألا يتم السماح له بالسفر بسبب قيود السفر في ألمانيا.

وقال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا: "وضعناه في التشكيلة لكن في الوقت الحالي يبدو أن قيود الحجر الصحي في ألمانيا ستبعده عن المنتخب، ما زلنا ندرس الحلول المتاحة وأردنا وجوده في التشكيلة".

تشكيلة كاملة

وعلى جانب آخر، قال ديدييه ديشان مدرب فرنسا إنه سيملك تشكيلته الكاملة في مواجهة أوكرانيا على أرضه بالإضافة إلى مباراتي قازاخستان والبوسنة خارج فرنسا.

وأبلغ ديشان الصحافيين أمس الخميس: "كل اللاعبين يجب عليهم المجيء إلى المنطقة المعزولة في كليرفونتان (مركز تدريب المنتخب الفرنسي)، اتفقنا مع كل حكومات الدول التي يلعب فيها اللاعبون من أجل مشاركتهم (مع فرنسا) ومع أنديتهم عند العودة إليها".

وبالإضافة إلى المباريات في أوروبا تقام تصفيات كأس العالم في آسيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وتواجه المنتخبات الأفريقية مشكلة كبيرة بغياب اللاعبين البارزين في ظل إقامة آخر جولتين من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان من المتوقع سفر نحو 400 لاعب من أوروبا لتمثيل منتخباتهم لكن تعديلات "فيفا" ستعني أن أغلب المنتخبات عليها الاعتماد على تشكيلات احتياطية في مباريات مهمة.

وبالإضافة إلى أندية فرنسا أبلغ العديد من المدربين والمسؤولين رويترز رفض أندية بلجيكا وألمانيا والنرويج وروسيا وسلوفاكيا ترك لاعبيها ومن المتوقع أن يزيد العدد في الأيام المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز