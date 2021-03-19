أرسنال إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي على حساب أولمبياكوس اليوناني

المصدر: د ب أ

بلغ أرسنال الإنجليزي دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم هزيمته أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني، 1/صفر أمس الخميس، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان أرسنال قد فاز ذهابا بنتيجة 3 / 1، ليتأهل إلى دور الثمانية متفوقا بنتيجة 3 / 2 بمجموع المباراتين.

وسجل يوسف العربي هدف أولمبياكوس اليوناني الوحيد في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة تعرض أوسينو با لاعب أولمبياكوس للطرد في الدقيقة 84 بعد تلقيه الإنذار الثاني لتدخله القوي على جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال.

وبدأت المباراة بهجوم من أولمبياكوس الذي حاول تعويض هزيمته ذهابا 1 / 3، حيث شن العديد من الهجمات بقيادة مهاجمه المغربي يوسف العربي، فيما قاد البرازيلي ديفيد لويز دفاع أرسنال إلى جانب مواطنه جابرييل في محاولة لمنع الضغط اليوناني المبكر.

ورغم ضغط أولمبياكوس إلا أن دفاع أرسنال وحارسه الألماني بيرند لينو كانا سدا منيعا في وجه هجمات العربي ورفاقه، لتمر ربع الساعة الأولى من المباراة بدون خطر حقيقي على مرمى الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 19 جاءت أول محاولة خطيرة لأرسنال، حينما وجه مدافعه جابرييل ضربة رأس قوية بتجاه مرمى خوسي سا حارس مرمى أولمبياكوس إلا أن الأخير أمسك بالكرة وحال دون تسجيل هدف في مرمى فريقه.

ورد العربي مهاجم أولمبياكوس على محاولة جابرييل، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن لينو تصدى لها ببراعة في الدقيقة 20.

وأضاع الجابوني بيير ايميريك أوباميانغ فرصة تسجيل هدف التقدم لفريق أرسنال، بعدما انفرد بمرمى سا، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وبعد ذلك هدأ نسق المباراة تدريجيا، وانحصر اللعب في وسط الملعب، حتى أنهى الحكم الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني كثف أولمبياكوس من هجماته محاولا تسجيل أول أهداف المباراة، فيما بادله أرسنال الهجمات محاولا إيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم.

وفي الدقيقة 51 سجل يوسف العربي هدف التقدم لأولمبياكوس، بعدما تلقى تمريرة من جورجيوس ماسوراس ليسدد كرة من يسار مرمى لينو لتصطدم بمدافع أرسنال وتهز الشباك.

وأضاع سميث رو لاعب وسط أرسنال فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه، بعدما اصطدمت به تسديدة زميله الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 62 في مكان قريب من المرمى.

وبعد ذلك استعاد أرسنال السيطرة على مجريات المباراة، ومنع فريق أولمبياكوس من التقدم أكثر إلى منطقة جزائه.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها استمر أرسنال في السيطرة عليها، فيما بدا الاحباط واضحا في أداء لاعبي أولمبياكوس.

وفي الدقيقة 84 تعرض أوسينو با لاعب أولمبياكوس للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني، وذلك بسبب تدخله القوي على جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال.

بعد ذلك لم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز أولمبياكوس 1 / صفر، وتأهل أرسنال متفوقا بمجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.

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