كولن الألماني يستأنف تدريباته بعد الخضوع لاختبارات كورونا

المصدر: د ب أ

عاد فريق كولن الألماني إلى التدريبات اليوم الخميس بعد أن أظهرت الجولة الأخيرة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد عدم ظهور حالات إصابة جديدة.

وألغى كولن حصته التدريبية أمس الأربعاء بعد تبين إصابة أحد أعضاء الجهاز الفني بالعدوى.

وأوضح كولن عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس أن جميع المسحات التي أخذت اليوم من أعضاء الفريق جاءت سلبية وأنه "بالتنسيق مع مكتب الصحة سيتم استئناف التدريبات مجددا".

ويحتل كولن المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني من القاع ويلتقي يوم السبت مع ضيفه بوروسيا دورتموند.



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