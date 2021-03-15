طوكيو تؤكد انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 مارس

المصدر: رويترز



أكد منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي اليوم الاثنين إن مسيرة الشعلة الأولمبية للدورة ستنطلق كما هو مقرر لها ودون أي تغيير في 25 مارس الجاري في مركز للتدريب في مدينة فوكوشيما ليستمر بذلك الاستعداد لتنظيم الدورة.

وأكد المنظمون في بيان أن مراسم انطلاق الشعلة لن تكون مفتوحة أمام الجمهور من أجل تجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة "ملتزمة بضمان أمن وسلامة مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الجمهور وحاملي الشعلة والطواقم وبقية المشاركين في المسيرة والسكان المحليين أيضا".

وقال المنظمون أيضا إنهم قرروا تأجيل بعض الأحداث التجريبية للدورة ومنها مسابقة للرماية كانت مقررة في أبريل نيسان المقبل إلى مايو أيار.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020 لكنها تأجلت إلى العام الحالي في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا حول العالم.

ومن المقرر أن تفتتح الدورة في 23 يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس التالي.

ويقول منظمو الدورة أيضا إن عليهم البت في موضوع السماح بحضور المشجعين الأجانب الدورة أم لا قبل انطلاق مسيرة الشعلة وسط مخاوف من زيادة عدد حالات العدوى في البلاد.

وجاء قرار انطلاق مسيرة الشعلة من فوكوشيما باعتبارها رمزا لإعادة الإعمار والبناء في اليابان بعد كارثة الزلزال المدمر وموجات المد العاتية التي تعرضت لها في 2011.

وتستمر مسيرة الشعلة 121 يوما.



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