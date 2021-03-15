اليونايتد يفوز على ويستهام ويستعيد وصافة البريميرليغ

المصدر: د ب أ

استعاد فريق مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ويستهام 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرسنال على توتنهام 2 / 1 وليستر سيتي على شيفيلد يونايتد 5 / صفر وبرايتون على ساوثهامبتون 2 / 1.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الدقيقة 53 عندما لعب برونو فرنانيدز ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ويستهام لمسها سكوت مكتوميناي برأسه قبل أن تصطدم برأس كريج داوسون لاعب ويستهام وتعانق الشباك.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة أمام ليستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثالث، وتوقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز الخامس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز