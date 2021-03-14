هاتريك إيهياناتشو يقود ليستر سيتي لفوز كبير على شيفيلد يونايتد

المصدر: د ب أ

سجل كيليتشي إيهياناتشو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ليستر سيتي للفوز على شيفيلد يوناتيد 5 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ساوثهامبتون 2 / 1.

وسجل إيهياناتشو أهدافه في الدقائق 39 و69 و78 فيما أضاف الهدفين الآخرين ايوزي بيريز في الدقيقة 74 وايثان أمباديو، لاعب شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 بعد تسديدة لجيمي فاردي.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة وقفز للمركز الثاني بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وويستهام التي تقام في وقت لاحق اليوم، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وفرض فريق ليستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع شيفيلد يونايتد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد ليستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما مرر تيموتي كاستاني كرة عرضية قابلها أيوزي بيريز بضربة رأس قوية ولكن آرون رامسدالي حولها لركلة ركينة بأطراف أصابعه.

وكاد جيمي فاردي أن يسجل هدف التقدم لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 18 عندما ضغط على كين بريان، مدافع شيفيلد يونايتد، وقطع منه الكرة قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها رامسدالي ببراعة.

واستمرت محاولاته ليستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى شيفيلد يونايتد، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 39 والتي شهدت تسجيل ليستر سيتي لهدف التقدم عندما استلم جيمي فاردي الكرة في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية قابلها كيليتشي إيهياناتشو بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ليتسر سيتي 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق ليستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل واصل فريق شيفيلد يونايتد اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وكاد ليستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما استلم ايهياناتشو الكرة داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى جيمي فاردي الذي سدد كرة قوية أبعدها كريس باشام، مدافع شيفيلد، من على خط المرمى برأسه.

وكاد فاردي أن يسجل الهدف الثاني لفريق ليستر سيتي عندما مرر إيهياناتشو مرة بينية إلى فاردي الذي انفرد برامسدالي وسدد كرة أرضية قوية ولكن رامسدالي تألق وتصدى للكرة.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد تسجيل ليستر سيتي للهدف الثاني عندما استلم أيوزي بيريز الكرة على حدود منطقة جزاء شيفيلد يونايتد وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وشهدت الدقيقة 69 تسجيل ليستر سيتي الهدف الثالث عندما مرر جيمي فاردي الكرة من الناحية اليسرى ليقابلها إيهياناتشو بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 78 سجل إيهياناتاشو الهدف الثالث له والرابع لفريق ليستر سيتي عندما سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل ليستر سيتي الهدف الخامس عندما استلم فاردي الكرة داخل منطقة جزاء شيفيلد يونايتد ليسدد كرة أرضية قوية حاول إيثان أمباديو إبعادها لتصطدم الكرة بقدمه وتغير اتجاهها لتعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليستر سيتي 5 / صفر.

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