برايتون يحقق أول انتصار له في الدوري على ساوثامبتون

المصدر: رويترز



حقق برايتون آند هوف ألبيون أول انتصار له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على ساوثامبتون بعد أن سجل لويس دنك ولياندرو تروسار هدفين ليتغلب 2-1 على ملعب سانت ماري اليوم الأحد.

افتتح دنك قائد برايتون التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 16. وبعد 11 دقيقة أدرك ساوثامبتون التعادل بواسطة تشي آدمز الذي هز الشباك بعد أن أخفق دنك في تشتيت كرة داخل منطقة الجزاء.

وهذا هو الهدف الثالث للمهاجم الانجليزي في ثلاث مباريات بالدوري.

واستعاد برايتون المقدمة في الدقيقة 56 بعد أن سدد البلجيكي تروسار من 12 مترا بعد عمل رائع من المهاجم داني ويلبيك.

وصعد برايتون مركزا واحدا للمركز 16 برصيد 29 نقطة من 28 مباراة متقدما بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

ويحتل ساوثامبتون، الذي تصدر الترتيب في نوفمبر تشرين الثاني، المركز 14 برصيد 33 نقطة من 29 مباراة.



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